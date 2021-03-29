政策加持、個股利多頻傳，今日上櫃生醫股一馬當先人氣旺盛，指數漲幅在2%以上。高端疫苗(6547)30日即將說明新冠疫苗二期臨床試驗，被市場寄予厚望，股價跳空開高，直奔280元；合一(4743)糖尿病足部傷口潰瘍(DFU)接獲衛福部公函通知領取藥證，亞太市場布局再添助力，股價強漲逼近8%；合一的母公司中天(4128)漲幅也在6%左右、杏國(4192)、博晟(6733)等都紛紛揚升4~8%不等。

高端疫苗新冠肺炎疫苗的二期臨床試驗，將在30日對外說明最新進況，包括臨床二期試驗召集總計畫主持人林奏延、執行總計畫主持人謝思民、及北醫臨床試驗中心主任劉明哲都將與會。目前二期臨床試驗，已完成第一劑3,700位受試者的接種。

行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案，明年元旦即將上路，生技新藥條例將生技代工業（CDMO）納入租稅優惠適用範圍，並新增設備投資抵減，凡投資1,000萬元以上、10億元以下全新機械、設備或系統，可選擇當年度抵減營所稅額5％，或分三年抵減率3％，但上限不逾當年度營所稅額30％為限。

合一糖尿病足部傷口潰瘍(DFU)新藥「速必一」乳膏接獲衛福部公函通知領取藥證，有機會加快大亞太地區藥證申請速度。接下來將進行美國第二項三期臨床試驗，預計啟動收案後二~三年完成。

(時報資訊)