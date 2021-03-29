威秀影城、秀泰影城、國賓影城、新光影城4大影城出資的「推手影業」，攜手文化內容策進院（文策院）執行管理的國發基金共同投資成立「伯樂影業」，29日舉辦成立見面會，文化部長李永得與立法委員賴品妤也出席支持，活動上正式宣布預計參與開發7部不同類型的電影。

「伯樂影業」將瞄準具有台灣元素之電影IP，從電影的開發、拍攝、發行到行銷，期待共同帶動台灣整體影視開發與產製量能，預計參與及開發中的影視項目，包含私刑正義、新懸疑、喜劇、驚悚推理等類型，其中去年收視冠軍，創下公視1998年開台以來最高收視率的《我的婆婆怎麼那麼可愛》也將推出電影版，導演鄧安寧將率原班人馬領鍾欣凌、黃姵嘉等主演，在大銀幕上演婆媳大戰。

還有由導演廖明毅、監製王師、陳怡樺領軍，協同《怪胎》團隊，改編至吳子雲（藤井樹）小說作品，講述私刑正義的《暗社工》；由《目擊者》、《紅衣小女孩系列》、《緝魂》導演程偉豪監製、《沈默的真相》導演陳奕甫，打造最新懸疑類型電影；程偉豪導演也將推出首部擔綱執導的動作喜劇電影；曾獲得2019年金馬創投百萬首獎、取材自台灣真實網路詐騙事件，由李烈、吳明憲監製的台英合製的愛情喜劇《莎莉》。

開發案的部分，則有2018年第一屆野草計畫得獎作品、與《血觀音》製作團隊原子印象共同開發，蘇姿潔編劇的驚悚推理作品《晚餐》；以及導演林涵編導，入圍 2020年金馬創投，從台灣青年返鄉議題切入的台灣青年搶農會的故事《碧綠》。「伯樂影業」對電影多元題材開發及投資，也引起國際資金注目，來自新加坡的上市電影公司 mm2 全亞影視集團預計將以每部片總預算10％，參與所有項目的投資。

(中時 )