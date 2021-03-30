《世界是平的》一書作者湯馬斯‧佛里曼(Thomas L. Friedman)，近日在《紐約時報》上為文分析，中國大陸之所以在美中會談上不再尊重美方代表、敢於強硬回應，全因為美國已放棄成功的秘訣。透過中國製造2025計畫，北京在人工智慧(AI)、電動汽車、新能源汽車、5G通訊、機器人技術等飛躍式猛進；相較之下，美國則受困民主制度而原地踏步甚至空轉。文中建議，美方應加強教育、基礎建設、吸引高智商移民，以維持自身競爭優勢。

文中指出，美國喜劇表演者、談話節目主持人馬赫(Bill Maher)，一語道破美中會談中最讓人不安的真相，即「中國大陸可以做大事，美國卻不然」。佛里曼解釋，美國政治領導人讓執政與體育賽事畫上等號，更是一種娛樂節目或不用大大腦的部落戰爭。也因此，北京視華府為吃著「例外主義」老本的過氣帝國。

佛里曼引述馬赫看法，北京的確違反香港自治的承諾，將維吾爾人囚禁在再教育營之中，還懲戒異議份子，這些都美國不樂見的；但是，威權政府告訴升斗小民該做甚麼事，而代議政府卻甚麼都做不了。

馬赫甚至嘲諷，自2009年起，美國政府幾乎每週都來一場「基礎建設週」，卻甚麼都沒做成。國家有近半數的民眾處於永無止境的覺醒潮，……另一半人則主張應該阻止蜥蜴人，因為牠們正拿嬰兒大快朵頤；相較之下，北京遇到問題就想方設法解決，當美國人爭論不休該如何命名時，大陸已新建水壩。

佛里曼重申，大陸問題嚴峻，而其領導人望之也不似人君；但北京卻專注於腳踏實地的成功。安可顧問公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥健陸（James McGregor）直指問題核心，大陸領導人不是民選選出，這讓其害怕水亦能覆舟，故非常重視取得實績，特別是就業、住房與空氣汙染。比較之下，美國政治人物是由選舉選出的，只能透過表演煽動民粹來維持執政。

佛里曼強調，以上言論絕非舔共，而是想要讓更多美國民眾理解大陸邪惡之處。大陸專心於教育、基礎建設、在商業與科學領域採取最佳的實踐態度，以及憑實績選拔官員；其認為，如果美國不能從自負中夢醒，如果美國無法在前述領域中領先北京，對大陸的譴責將淪為狗吠火車。

最明顯的實證，就是美中阿拉斯加會談上，大陸官員不再畏懼華府的批判、不像過去一樣尊重美國代表，而楊潔篪也大膽的說出「美國沒資格居高臨下對中國說話」。

佛里曼分析，這一點都不意外；大陸已發現美國疲態漸露，包括川普煽動鋼鐵川粉洗劫國會大廈、共和黨仍有人不承認大選結果、國會議員認為美國野火是猶太人太空雷射的傑作、極左人士接管部分波特蘭市卻造成該市長達數月之久的破壞。最諷刺的是，新冠肺炎期間，大陸印鈔票來建設更多基礎設施；而美國發行貨幣維持消費者支出，但購買的一部分商品是大陸製造的，加上美國槍枝暴力問題，自然會被北京抓住小辮子打。

佛里曼呼籲，愈來愈多聲音建議政府抵制北京2022年冬奧會。的確，在北京破壞香港民主、侵害維吾爾族人權，有必要透過底至發生。但更重要的是，北京「中國製造2025」。

「中國製造2025」無疑是向美國發出的挑戰信，是大陸製造業現代化的十年計畫，好在21世紀的10大關鍵高科技產業搶得領先地位。其中，包含AI、電動車、新能源汽車、機器人技術、5G技術、農業新科技、太空與海洋工程、生物醫學與合成材料。

更值得警惕的是，中國大陸在地14個五年計劃中，大幅度提升創新研發的投資力道，這意味著北京師夷洋技以制夷，更要擺脫對美國高科技產品的依賴。不過，佛里曼警告，俗諺也有云，「舉止高則心不穩」。換言之，戰狼外交實在過於自傲；儘管大陸迎頭趕上，但美國仍在許多領域中執牛耳。

相對的，他呼籲美國應加強勞動力的教育，使其帶動科技的超越。與此同時，進行港口、公路與電信基礎設施的建設，吸引全球最有活力而又最高智商的移民落腳美國，讓美國大學能進一步提升。制定各種監管法規，一方面激勵民眾的冒險精神，一方面又阻止魯莽不顧後果的行為。舊政府層面，政府應穩定提高對研究計畫的贊助，帶動美國科學成果的突破，還應鼓勵美國企業創新，並將有潛力的概念轉為新創企業。

目前政府已經展開步伐，拜登已喊話要投資數億美元，而國會也在整理上個議期中提出的數百項大陸法案，以兩黨立法的模式投資科技、研發進而維持美國在前瞻領域的領導地位。

佛里曼強調，美國的民主、人權、獨立司法、自由市場、少數族群的保護，之所以能在全球獲得支持，不只是其言也善，更是因為實踐前述理念的國家得到正義、權力、財富、機會與穩定等果實。

但是，如果美國持續空口白話，美國權力將為之削弱，而理念產生的力量也會減弱。屆時，即使美國高聲疾呼，對大陸甚至全球的影響力都會逐漸萎縮，美國有必要贏得2025年的競賽。

(中時新聞網)