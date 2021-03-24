竹北市光明六路危老重建案，基地面積有990坪，開工後將拆除地上三棟超過一甲子的老舊平房，整合興建為兩棟15層的住宅大樓。（羅浚濱攝）

新竹縣政府積極推動都市危險及老舊建築物加速重建，基地面積最大的竹北市光明六路危老重建案，24日開工將拆除地上三棟超過一甲子的老舊平房，整合興建為兩棟15層的住宅大樓，改善市容也能提升民眾居住安全。

縣長楊文科表示，內政部推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」將屆滿4年，他上任後加強推動「危老輔導團」，讓相關專業人士參加教育訓練，了解危老建築重建政策，這次竹北市規模最大有990坪的危老重建案，格外具有指標意義。

縣產發處副處長姜禮仙指出，都市更新的行政程序冗長，基地面積必須達一定規模，整合困難，而危老重建相對程序簡便，僅需單棟建築房屋和土地所有權人100％同意即可申請，並有多項容積獎勵、稅賦減免等配套措施。

姜禮仙說，在竹北市光明六路家樂福商圈附近的3棟老舊平房，符合「經結構安全性能評估結果未達最低等級者」的條件，將重建為地上15樓、地下3層的2棟集合住宅，透過危老重建獲准共28％的容積獎勵，建商預計新建兩棟地上15層、地下3層的住宅大樓，包括106戶住宅和7戶店鋪。

產發處指出，危老重建計畫申請到2027年5月31日止，前3年時程獎勵為基準容積10％，第4年為8％，接著逐年遞減到1％。適用對象為都市計畫範圍內非文化局指定具有歷史、文化、藝術及紀念價值的合法建物。

目前新竹縣已核准5件危老重建申請案，分別是竹北2件，竹東、湖口和芎林各有1件，另外新埔有1件在審議中。

(中時 )