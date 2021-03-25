自川普支持者襲擊美國國會大廈以來，臉書、谷歌母公司Alphabet和推特執行長將於周四首度前往國會作證。社群媒體被批評在那一次的攻擊行動中扮演關鍵性的角色。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）、Alphabet執行長皮采（Sundar Pichai）和推特執行長多西（Jack Dorsey）周四將在能源與商業委員會的兩個小組委員會前發表證詞，需要關注的五大重點如下：

1.社交媒體在國會暴力衝突事件中的角色

去年11月美國總統大選之後，社群媒體與其他地方有關於投計票舞弊的不實消息，觸發了前總統川普支持者在1月6日入侵國會的暴力事件。國會議員很可能在這場聽證會上詢問社群媒體，在煽動暴力事件上所扮演的角色。

2.應該更改《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條（Section 230）嗎？

科技平台長期以來一直遊說應保護《通訊規範法》第230條，該條文讓線上平台對於其用戶發布的內容享有免責權，部分共和黨人主張應廢止第230條規定，部分兩黨協議則建議修改該法條。

臉書執行長祖克伯在周三發布的書面證詞中提出他的見解，他表示，只有在網路平台遵循刪除有害內容的最佳實踐辦法時，才可享有免責保護。Alphabet執行長皮采和推特執行長多西也提出一些方法，例如制定透明的內容政策，以及提供用戶申訴的辦法。

3.川普最後一次發推文了嗎？

共和黨議員對於川普卸任前遭到臉書與推特封殺的事件深感不滿，他們認為這是對保守派聲音的全面扼殺。國會共和黨人可能會向這些執行長們施壓，要求他們作出改變，否則他們可能會認為暫時封殺川普沒什麼大不了，既然川普已經決定在未來幾個月推出自己的社群平台。

4.大流行病的假消息氾濫

在網路上大量有關新冠肺炎疫情的錯誤訊息，包括這場大流行病的嚴重性與真實性、虛假的治療方法，以及疫苖接種的安全性等，都令國會議員深感憤怒。臉書最近表示，該平台已經刪除超過1200萬條，被全球衛生專家標記為錯誤訊息的疫情與疫苗相關內容。不過，反數位仇恨中心（the Center for Countering Digital Hate）在本周出具的報告中指出，這三大平台執行其疫苗錯誤訊息政策的成果全都不盡人意，此外，美國有12個州的總檢察長要求臉書與推特必須採取更多措施解決這個問題。

5.平台採取了什麼措施遏阻假消息？

這些平台已經進行內容管控方面的投資，以遏阻假消息傳播，並在最近幾個月推出一連串的新規定。祖克伯的證詞將談到臉書的第三方事實審查網路，以及臉書如何推廣官方信息。他也仍將強調，對於大多數用戶而言，臉書的內容與政治無關。多西則將談論推特的錯誤信息政策與計畫，例如其事實審查實驗Birdwatch。皮采在其書面證詞中列舉谷歌在1月6日之後採取的行動，例如增加權威性新聞來源的曝光度。議員也可能會詢問這些平台，在國會遭到攻擊後採取的行動是否太少和太遲。

(時報資訊)