資策會產業情報研究所(MIC)發布2020年VR體驗大調查，43.7%台灣民眾曾有VR體驗，曾體驗的前五大場域依序為「遊樂場域(主題樂園/VR遊戲場)、展會活動、教科文場域、購物場域、私人場合」，顯示遊樂場域仍是消費者最主要接觸VR的管道，回訪率甚至高達八成，其中四成體驗者曾回訪超過一次。產業分析師簡妤安表示，影響回訪的三大因素，依序為地點便利性、價格與類型豐富度，其中「地點」與「價格」為關鍵考量，高達九成消費者願意付費的單次價格不超過300元，只有2%願意單次付費超過500元，距離VR成為消費者心目中的超值娛樂仍有努力空間。

資策會MIC產業分析師簡妤安表示，遊樂場域業者若想提升消費者的消費意願與單次付費金額，建議可參考國際先例，採取「鎖定IP主題」、「聚焦特定族群」、「複合餐飲經營」等策略，提供差異化服務。目前仍有部分硬體限制有待克服，但是VR硬體推陳出新迅速，加上台灣VR遊戲產業積極投入開發內容與應用，長遠仍看好台灣VR遊戲發展；針對遊樂場域業者，面臨高額的場地租金與人力成本問題，分析師建議可考慮導入單場次可消化多人的遊戲，提升換場效率。

根據資策會MIC調查，針對遊樂場域，曾於主題樂園體驗VR的消費者比例，前五大依序為「義大世界(29.7%)、六福村(28.9%)、九族文化村(13.6%)、麗寶樂園(12.8%)與劍湖山世界(12.6%)」，而在國外遊樂園體驗者也有17.1%；針對VR遊戲場，體驗比例前三大依序為「宏達電(2498)HTC VIVELAND(31.8%)、VR HOSON(13.2%)與VAR LIVE(12.4%)」。產業分析師簡妤安提醒，仍有兩成體驗者並不記得VR遊戲場的名稱，建議業者須持續強化品牌印象，包含提升遊戲內容、環節設計精緻度、專人服務品質等。

根據資策會MIC調查，43.5%消費者表達未來有意願在遊樂場域體驗VR、考慮中的消費者達45.4%，僅有一成無意願。產業分析師簡妤安表示，觀望中的消費者比例雖然偏高，但調查結果顯示遊樂場域型VR對消費者仍有吸引力，建議業者強化場域定位，積極爭取潛在客群。

(時報資訊)