台中市商辦大樓的廁所，備妥大塑膠桶裝滿水，供上班族使用。（盧金足攝）

全台鬧水荒，台中市分區限水起跑，大家忙找水，立智公關顧問公司員工在限水期間發揮同事愛，一名家住彰化的同事，住家未列在限水範圍，每天開車來台中上班時，特別載了兩大桶水來台中的辦公室，同事趣稱長途跋涉來台中的水，喝起來特別甜。

省水大師請出列！興建台中國家劇院、故宮南院的麗明營造董事長吳春山說，公司開放員工提出省水創意比賽，如在廁所水箱內放一瓶礦泉水，減少沖馬桶水量，以人1天上8次廁所，沖了8次馬桶，就省了8瓶礦泉水，落實到家庭省水很可觀。

水情告急，近年來北屯區人口增加到28萬多人，為台中市人口最多區域，開寵物店的李老闆說，本來休周一，因為小狗洗澡用水量大，擔心儲水不夠用，休假就配合停水日在粉絲專頁向客戶告知。

水情拉警報，7期豪宅密度最高的區域，住戶表示，有的是置產投資，人不住在這裡，不少大樓未滿住、滿租，供水停2天，社區水塔儲備不必特別擔心。

「供5停2」分區供水，夏天來了游泳旺季，因應缺水問題，改成「供2停5」，周一到五不開放，開放周六兩日，物業管理公司強調，現在游泳池的水採循環過濾，不是換掉整池水，過濾時發電儲電後，供應大廳冷氣等公設照明等電力。

舜元建設董事長林逸民指出，現代化建材也跟上節水環保，馬桶重新設計成水量沖速快，減水用水量，經年累月，每一滴水的使用更有意義。

台中大型社區向住戶提醒度過限水期間的因應之道，社區餐廳供餐日配合停水日休息，營業至水情緩和後才恢復，社區中庭澆水也從早晚改為每日灑水一次，公廁洗手台停止供水，但不影響如廁使用。

(中時 )