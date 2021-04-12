台灣旱災水情吃緊，苗栗、台中實施供五停二的分區限水措施，若再不下雨還可能改為供四停三，台中有名女大生就突發奇想，上網徵人一起借宿互惠，希望在停水的時候到對方家住兩天，方便洗澡上廁所，挺過漫長的限水日子，文章立刻引起熱烈討論。

一名女大生6日在《Dcard》發文，指她住在東海別墅，周四、周五會停水，沒辦法洗澡，馬桶也不能沖水，生活非常不便，加上她是油性髮質又長髮，需要每天洗頭，因此好奇詢問，有沒有其他學生住在周四、周五不會限水的地區，想以借宿的方式，互相到對方的租屋處住，解決停水無法洗澡的困擾，「我家有雙人床，還挺方便的」。

文一PO出後，立刻有大批男大生搶著報名：「我可以！」、「我報名」、「我停水了，可以去了嗎」、「我可以+1嗎，我去你那邊住」，也有人表示，「我就是這樣跟我朋友互相借住的XD」、「真的是第一次覺得台北愛下雨是好事」。

此外，也有人建議原PO，如果是用儲熱式的熱水器，可以在周三晚上洗好澡先儲一桶水，這樣周四還是可以洗澡，周五忍到半夜再洗就好，沒洗隔天早上起來洗也沒差，「上廁所就都不要沖水，忍到有大便再沖水就好，或考慮去公共場所去上廁所」。

(中時新聞網)