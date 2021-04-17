有租屋客在網路分享，先前將一間套房分租給女大生，女大生搬走後卻發現，女大生為請領租屋補助，將一家7口戶籍全部遷進來，搬走後至今未遷出戶籍，還苦求希望保留戶籍，形同租金補貼漏洞。對此，營建署今傍晚發布新聞稿表示，租金補貼早訂有租金補貼異常查核作業要點，如無租賃事實，應追繳溢領的租金補貼，會再向台北市政府了解個案情況，並督促追繳。

營建署表示，依據自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法第22條規定，受租金補貼者申報資料有虛偽或不實情事時，直轄市、縣（市）主管機關應自事實發生之日起停止租金補貼，並撤銷或廢止原補貼之處分，追繳其溢領之租金補貼。

營建署說，地方縣市主管機關獲報通報異常案件，應限期通知申請人說明，發現有疑似異常情事者，移送警察機關辦理。經地方檢察署起訴且地方法院判決有罪者，直轄市、縣（市）主管機關應依前開辦法規定停止租金補貼。

(中時 )