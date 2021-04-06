宏達電(2498)今日公布3月營收，單月營收雙增，月增加99.7%、年增加5.2%，除持續深耕VR領域深度廣度外，宏達電也用自家技術力挺疫苗開打守護全民健康，旗下發展創新醫療科技的健康醫療事業部DeepQ協助建置Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報系統。

宏達電3月營收4.55億元，月增加99.7%、年增加5.2%；累計首季營收11.75億元，年減少11.6%。

宏達電於3月推出新一代「VIVE移動定位器」及「VIVE表情偵測套件」，為VR生態的人機互動帶來革新，進入高階人機互動境界。「VIVE移動定位器(3.0)」創造業界新標準，與上一代VIVE追蹤器相比，不僅體積更小，重量也更輕，並且配有電池續航力延長75%的效能，一次充電最多可達連續使用7個小時，整體產品重量減輕15%、體積也減少33%，但卻具有相同的亞毫米定位精準度和240度FOV移動追蹤效能，將可廣泛被使用在各個領域的「VIVE移動定位器」無論在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及VR虛擬人物的全身追蹤等項目中都備受肯定。

針對全民關心得疫苗問題，宏達電也又科技力挺，因應國內疫苗開打，為有效追蹤民眾接種疫苗詳細狀況，疾管署再度與宏達電合作，由宏達電旗下發展創新醫療科技的健康醫療事業部DeepQ協助建置Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報系統，將以醫療專業角度提供和收集資訊，並協助民眾定期追蹤疫苗施打狀況及健康回報。

(時報資訊)