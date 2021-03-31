合勤控(3704)今(31)日舉辦法人說明會，去年每股獲利1.91元，寫下近9年以來新高，執行長楊國榮表示，今年看好5G、PON以及WiFi6產品，但半導體產能缺很大，今年合勤控業績會限制在可以拿到多少產能，今年供應鏈嚴峻狀況可以說是30年來首見，是一個非常大瓶頸，也影響交貨週期，也是合勤控的挑戰。

合勤控去年第四季營收71.49億元、季增加18.7%、年增加42%，營業毛利為19.11億元，季增加21.2%、年增加122%，營業淨利5.8億元，單季淨利為4.28億元，每股盈餘為0.98元，單季獲利創下2011年首季以來單季新高，單季毛利率為26.7%，季成長0.6個百分點、年成長9.6個百分點。

合勤控全年營收222.51億元、年減少7.4%，營業毛利為57.8億元，年成長13.5%，營業淨利12.93億元，淨利為8.28億元，每股盈餘為1.91元，寫下近9年以來新高，全年毛利率為26%，成長4.8個百分點。

楊國榮表示，今年看好的產品包括5G、PON以及WiFi6，今年業績會限制在可以拿到多少產能，會是一個非常大瓶頸，重點擺在供應鏈的管理，不單是缺料嚴重且還有漲價問題，其中除原料外，其他方面類似運輸也漲，有的甚至3~4倍，都會影響毛利，恐使得合勤控今年毛利率會掉，現在看到有的訂單會有2~3個季度的延遲，會是未來最大的挑戰。

在電信業5G採購標案上，合勤控在去年就已經陸續打進測試，在歐美5G標案已經陸續有成果，台灣中華電(2412)也會努力，目前也有在測試中。

現在產業缺料嚴重，合勤控來說最重要的就是主晶片，目前每月都在和主晶片廠商溝通，反映狀況給晶片廠，現在都還可以合作夥伴支持，「今年供應鏈嚴峻狀況可以說是30年來首見」，另外，面對原物料漲價，合勤控也會就各個不同產品和客戶溝通、適度轉嫁，每個客戶狀況不一樣，旗下兆勤已經部分開始啟動漲價，估計兆勤有6成產品可以調漲價格，盟創則預計第二季會啟動，主要是盟創為OEM廠，須履行合約，盟創則估計有4成產品可以調漲價格，但是否會全數到位調整，還會再研擬，就合勤控整體來說，有60~70%的信心度可以將漲價部分反應予客戶。

網通業WiFi6自去年起開始出貨，WiFi6技術可提供達10Gbps的峰值目前支持WiFi6的寬頻設備已經大量受到電信營運商導入，合勤控表示，WiFi 6今年會占比WiFi產品逾50%，下半年還會推出WiFi 6E產品，WiFi6的單價又相較WiFi5高。

(時報資訊)