亞系外資日前結束亞洲科技論壇後，出具最新報告遴選10檔給予「表現優於大盤」個股，其中台股有4檔入列，包括：大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)、廣達(2382)、聯發科(2454)等。
亞系外資認為，供應鏈的缺料造成漲價的題材續航，包括半導體、面板、電源管理IC、先進IC基板、驅動IC、CPU、影像感測器、NAND、NOR、被動元件等。
廣達2020年稅後純益253.28億元，創歷史新高，年增58.9%，主要是受惠筆電與伺服器需求暢旺，去年每股純益6.57元，每股擬配發5.2元現金股利，創新高，配發率79%，以今天收盤價99.3元計算，殖利率5.2%。廣達2020年營收1.09兆元、年增5.9%；毛利率5.86%，營益率2.97%，淨利率2.32%，三率三升，每股純益6.57元。出貨方面，廣達去年筆電出貨5980萬台、年增70.37%，同步改寫新高。
聯發科今股價盤中觸及1000元，美系外資給目標價已達1362元。半導體產能吃緊，晶圓代工、封測紛漲價，IC設計也跟進紛調漲價格，記憶體、微控制器(MCU)、電源管理IC、面板驅動IC、WiFi等產品也紛從4月起再調漲新一季價格，據傳聯發科4月起再調漲WiFi、電源管理IC價格。整體而言，聯發科今年有大賺五個股本的實力。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。