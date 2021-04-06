亞系外資日前結束亞洲科技論壇後，出具最新報告遴選10檔給予「表現優於大盤」個股，其中台股有4檔入列，包括：大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)、廣達(2382)、聯發科(2454)等。

亞系外資認為，供應鏈的缺料造成漲價的題材續航，包括半導體、面板、電源管理IC、先進IC基板、驅動IC、CPU、影像感測器、NAND、NOR、被動元件等。

廣達2020年稅後純益253.28億元，創歷史新高，年增58.9%，主要是受惠筆電與伺服器需求暢旺，去年每股純益6.57元，每股擬配發5.2元現金股利，創新高，配發率79%，以今天收盤價99.3元計算，殖利率5.2%。廣達2020年營收1.09兆元、年增5.9%；毛利率5.86%，營益率2.97%，淨利率2.32%，三率三升，每股純益6.57元。出貨方面，廣達去年筆電出貨5980萬台、年增70.37%，同步改寫新高。

聯發科今股價盤中觸及1000元，美系外資給目標價已達1362元。半導體產能吃緊，晶圓代工、封測紛漲價，IC設計也跟進紛調漲價格，記憶體、微控制器(MCU)、電源管理IC、面板驅動IC、WiFi等產品也紛從4月起再調漲新一季價格，據傳聯發科4月起再調漲WiFi、電源管理IC價格。整體而言，聯發科今年有大賺五個股本的實力。

(時報資訊)