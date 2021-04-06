湧德(3689)與國巨(2327)集團收購的美商普思PULSE ELECTRONICS,INC.專利權訴訟判決出爐，湧德在本案件中被控的產品皆不構成專利侵權，湧德表示，已有委請律師待PULSE ELECTRONICS,INC.在法定程序規定內是否有提出上訴，再依法研議後續相關事宜；網通、主機板及消費產品需求暢旺，湧德今年上半年訂單大於產能，湧德表示，今年上半年及全年業績將優於去年，今天盤中股價走高。

湧德於107年3月19日接獲原告PULSE ELECTRONICS,INC.,送達之美國加州南區地方法院之起訴狀，原告PULSE ELECTRONICS,INC.,透過美國加州南區地方法院向湧德提出侵犯專利權訴訟，經過多年纏訟，美國加州南區地方法院今年3月17日的即決判決後，公司再接獲美國加州南區地方法院送達之專利侵權民事判決，法院判決湧德在此案件中被控的產品皆不構成專利侵權，其中包括直接侵權(direct infringement)、誘導侵權(induced infringement)以及輔助侵權(contributory infringement)等專利侵權主張。

湧德表示，此判決對公司財務業務無重大影響，公司已有委請律師待PULSE ELECTRONICS,INC.在法定程序規定內是否有提出上訴，再依法研議後續相關事宜。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，受到大陸紅色供應鏈崛起影響，產品價格競爭激烈，為強化競爭力，湧德一方面將產品線朝網通產品布局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，另一方面，在生產端積極導入自動化產線，目前公司產線機器手臂因搭載鏡頭視覺系統，可以模仿手做到對接，不僅縮減工廠人力需求，亦大幅提升公司生產技術及產品良率，讓公司在紅色供應鏈及人工成本年年高漲下，毛利率還能維持在一定的水準。

在子公司方面，目前湧德旗下有生產SMD type電感的泉德、生產矽膠產品的德洋、自動化設備/零件代工生產的艾特捷及生產客製化線材組裝的翰聯4家子公司，其中德洋的產品已開始出貨穿戴式產品，透過湧德平台運作，亦已切入TWS及霧化器等產品，預估今年子公司佔湧德營收比重可望超過10%。

網通、主機板及TV、多功能事務機等消費產品需求強勁，且應用於伺服器的光纖產品及矽膠產品出貨成長，湧德前2月合併營收為8.86億元，年成長64%，湧德表示，今年上半年訂單大於產能，預估上半年業績會比去年同期好，今年營收成長沒有問題，去年第2季毛利率是公司正常毛利率，隨著自動化效益顯現，今年獲利會比去年好。

(時報資訊)