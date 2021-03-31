中國以國家級的戰略行動，扶植陸企發展「紅色供應鏈」，為了防範台灣官界技術、高科技人才遭受「紅色供應鏈」滲透，國安局副局長胡木源表示，將持續掌搜中共於國際間科技竊密動向、兩岸科技交流違異常情況，以及中共對我科技滲透與人才誘拉手法，保護營業秘密與防範關鍵技術外流，繼續加強偵辦。

國安局31日出席立法院經濟委員會，針對「如何因應『紅色供應鏈』的各式滲透及衝擊我國產業」進行報告，並備質詢。

胡木源指出，國家情報工作法2019年12月三讀通過後實施，將境外勢力刺探我營業秘密行為納入情報機關情蒐工作範圍，已經是情搜工作重點，也會協調個國安單位加強蒐報、偵處，共同維護我竟安全及產業競爭力。

國安局統合國安單位成立專案，來強化反制中共對我科技竊密挖角等不法行為，胡木源表示，近期檢調單位偵破陸企「比特大陸」在台成立半導體研發中心挖角我人才一案，國安局都有掌握，目前也會針對科技竊密挖角，繼續加強偵辦。

(工商 )