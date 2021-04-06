美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的特聘研究員畢內戴克（Hans Binnendijk）警告，中國大陸持續崛起，吸引美國的大部分注意力，恐讓歐洲國家獨力因應強大的俄羅斯威脅；且雙方對抗產生的餘波，更會對歐洲，甚至全球造成重大影響。

畢內戴克指出，「大西洋理事會」近期發布《中國大陸計畫：跨大西洋戰略競爭藍圖》（The China Plan: A Transatlantic Blueprint for Strategic Competition）報告，稱隨著中國大陸經濟發展，其投入軍事發展的資金也不斷增加，加上在印太區域的地主優勢，已對美國駐防該區域的部隊構成重大挑戰。由於美國國防預算不太可能大幅增加，這將使其將更多資源轉移至印太，相對放鬆於歐陸針對俄羅斯的準備。

若美中繼續於東海、南海、台海等地競爭，進而爆發軍事衝突，歐洲國家也無法倖免。不僅因為北約（NATO）集體防禦條款可能被觸發，歐洲也將遭遇中國大陸的經濟攻勢影響；且在美軍向印太區域集中兵力的同時，歐洲恐將獨力面對伺機而動的俄羅斯。

另外，中國大陸和俄羅斯愈來愈深入的國防合作，也將對歐洲安全構成威脅。雖然兩國可能不會組建防禦聯盟，但結合中國大陸在新興軍事領域的優勢，和俄羅斯歷史悠久的國防工業能力，將有效提升雙方戰力，使其在對外軍事行動上獲得更強大的自信。

而中國大陸發展反衛星能力、以「一帶一路」倡議影響大範圍國家、挑戰現行海洋秩序的行為，不僅對歐美等仰賴全球貿易的國家構成經濟隱患，更將持續增強中國大陸的國力，為其進一步改變世界秩序的目標奠定基礎。

儘管面對上述威脅，但歐洲目前對中國大陸威脅的認知，多還停留在基礎設施和供應鏈安全性等狹窄面向。畢內戴克建議，北約國家應增強自身防衛能力，讓美國能更集中精力於印太區域；公開宣示可能採取的政治與經濟措施，嚇阻中國大陸主動攻擊印太區域美軍的行為；並限制中國大陸在北約國家的戰略性投資，以免在危機來臨時妨礙該組織迅速作出決策；以及加強與亞洲區域盟友的聯繫等。這些防禦性手段不會引起過大反彈，但能有效減少印太爆發軍事衝突的可能性，也可以進一步加強對俄羅斯的嚇阻能力。

(中時新聞網)