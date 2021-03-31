新創科技公司資廚（iCHEF）31日宣布成為Google合作夥伴，讓餐聽夥伴開通POS時就能直接開通Google My Business，也解決小店家無法被搜尋到的困擾。iCHEF共同創辦人程開佑表示，iCHEF希望小店贏，因此攜手國際科技巨頭研發，並提供免費升級，「讓小店的科技也不輸給大的餐飲企業」，升級完成後，無論是夜市攤販、餐車或街邊店都能更輕易的「被Google到」。

全球超過9成的搜尋來源是Google，而Google My Business已成消費者在Google頁面上輕易找到商家的方式。iCHEF與Google My Business串接完成，讓用戶免費升級，透過後台開通成為Google我的商家，讓消費者在尋找想去的餐廳時，就可在Google上找到他們。

而完成Google串接之後，iCHEF已成業界首個同時整合Google、Facebook、LINE、UberEats合作的餐飲科技系統。

透過iCHEF POS，店家可直接設定商家資訊，可刊登詳細資訊、提供聯絡方式，還能利用「商家檔案」張貼特色照片與優惠訊息。此外，店家也可將iCHEF點餐網站與Google我的商家綁定，讓消費者直接使用Google就能看菜單、點餐。

程開佑表示，在擴大科技整合之際，iCHEF也與平台協助多個商圈轉型。以艋舺夜市商圈為例，除了強化其線上外送之外，也投入在地攝影與代辦團隊，要協助艋舺夜市111間業者的Google My Business擁有率從現在的20％成長到50％。程開佑期望，「即便是攤販也要能被Google得到，希望沒有人被排除在科技之外。」。

全台餐飲業經歷新冠肺炎衝擊，上架外送平台成了餐廳不可或缺的生存之道。iCHEF《2020餐飲景氣白皮書》顯示，2020年餐廳每月外帶外送比例皆在45％上，但除了受疫情影響的月份之外，其他月份相較2019年變化不大，顯示外送平台帶來的被動訂單成長紅利已進入下一階段，餐廳需要主動投資，才有更多成長來源，並能在「後外送時代」順利突圍。

對此程開佑表示，除了上架外送平台以外，餐廳老闆更應該「靠自己」找到訂單，不論是投資外送廣告，或經營自己的平台，而透過自動化科技經營「全通路熟客」，累積資料並主動出擊將是關鍵。

除了與Google的合作以外，iCHEF也宣布完成與LINE的整合，iCHEF店家的點餐網站與LINE官方帳號整合，在POS上直接管理訂單進度、整合庫存管理，更可讓消費者輸入手機加入會員，依照大數據將不同消費力和頻率，進行會員分類、發送專屬的LINE推播，讓熟客經營更精準。

此外，iCHEF也同步將「點餐網站」全面升級，除了既有讓客人透過點餐頁面預訂餐飲的服務外，打通餐飲全通路的四大架構，包含「多平台整合接單介面」、「跨平台同步菜單」、「跨平台通用會員」、「跨平台通用點數」。

店家僅需管理iCHEF POS上的菜單訂單、訂單與客戶資料庫，即可經營不同通路上的消費者，多通路接單、經營會員、進行分眾行銷、並整合跨店的消費紀錄，助力餐廳更全面的掌握消費者樣貌。

(工商 )