「119報案APP」會依據報案者手機定位所在地自動轉接至當地消防局救災救護指揮中心，並提供「火警報案」、「救護報案」、「簡訊報案」等3大報案功能。（金門縣消防局提供）

金門許姓父子今天下午循植物園區路線攀登太武山，因不熟悉當地環境，加上濃霧瀰漫，在山區迷路1個多小時，還好在縣消防局小隊長許政勤引導下載「119報案APP」，最後順利脫困下山。

許姓民眾是在中午過後，帶著10歲兒子攀登太武山，但因走的路線是植物園區山路，對當地環境並不熟悉，加上下午2時以後霧氣瀰漫，四周視線變差，連指示牌也看不清楚，在山區迷路急得團團轉，直至4時許趕緊向119報案求救。

因他一直講不清楚所在位置，在119報案中心小隊長許政勤安撫下，成功引導下載「119報案APP」，開啟使用報案系統後，確認他的報案現場，並將圖資訊息同步發送至出勤的金湖分隊搜救人員手機，由金湖分隊長陳效杰帶隊入山尋獲，順利護送他們下山回家。

縣消防局說明，消防署為因應智慧型手機及APP運用的普及化，已建置「119報案APP」提供全國民眾免費下載使用，「119報案APP」會依據報案者手機定位所在地自動轉接至當地消防局救災救護指揮中心，並提供「火警報案」、「救護報案」、「簡訊報案」等3大報案功能，讓報案人在不熟悉所處位置環境下，可即時提供定位、照片及影片，運用APP報案。

另外，民眾也可以預先建置緊急聯絡人資料於APP內，特別是聽語障者可預先建置個人基本資料，一旦遭遇緊急狀況，即可做到「一鍵」報案，快速又方便。

消防局長王世祿表示，該APP會引導民眾即時開啟手機定位功能，當報案時能快速將所在位置等資料提供給119受理人員，縮短詢問及等待救援時間，爭取黃金救援時間，並且於全國各地都可通用，地區民眾可預先下載「119報案APP」，不管出遊、旅行時，發生意外需要救援就可精準協助消防人員掌握位置及縮短到達現場時間，爭取黃金救援時間。

(中時 )