草屯鎮林姓女山友，到仁愛鄉東眼山登山，返程時開車卻迷失方向，就停在登山口附近，不敢再行駛，並且報警求援；警方利用Google Maps定位，加上林女傳送附近相片環境研判，前往搜尋，順利協助她脫困。

林姓女山友到東眼山登山，下山返程時，車輛一度無法發動，好不容易發動後，卻迷失方向，在登山口附近徘徊，卻不知正確位置，因此不敢再駕車，請警方前往協助。

仁愛警分局南豐派出所副所長陳嘉民、警員吳岱憶獲報後，透過電話與報案人聯繫，並請她傳送經緯度座標、拍攝受困地點附近相片，以利研判位置；警方利用Google Maps定位，加上林女傳送相片中的環境研判，在東眼山登山口附近小徑上，尋獲神情緊張的林女，同時協助車輛脫困。

仁愛警分局長莊順智表示，陳嘉民、吳岱憶在民眾遭遇困難之際，能夠即時協助，主動積極的工作態度，足為警察表率；同時籲請登山民眾，除了要找有經驗的人一起去爬山，山區小徑多，也要先做好準備。

(中時 )