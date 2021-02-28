民眾突遇急救狀況時，除了叫救護車外，亦可利用等待時間施以CPR（心肺復甦術）急救，花蓮縣消防局勤務指揮中心不但線上指導民眾，更使用專業節拍器指引CPR壓胸的頻率，近日已成功救回2名患者，讓原應用在音樂上的節拍器，化身為救命工具，小兵立大功。

根據美國心臟協會（AHA）2020年最新救命術指導規範，高品質CPR最佳的壓胸節奏為每分鐘100-120下，壓胸深度至少5公分，而「快快壓、用力壓、胸回彈、莫中斷」是做好高品質CPR四大口訣。不過，對於一般人來說，緊急情況下易手忙腳亂，更難以計算壓胸的頻率。

花蓮縣消防局119派遣人員接獲報案後，將視情況線上指導CPR，在專業的節拍器下，正確頻率指引民眾壓胸節奏，增加患者獲救機會。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局勤務指揮中心為加強線上醫療指導CPR成效，使用專業節拍器，輔助派遣人員進行線上指導，近2天，共協助9件無呼吸無心跳患者，進行線上指導CPR，其中更有2位患者成功恢復生命徵象。

消防局表示，在等待救護車到達的期間，民眾可配合119派遣人員的線上醫療指導CPR，指揮中心使用專業的節拍器，除有正確頻率指引壓胸節奏外，民眾更可以在穩定的節拍下，加上派遣人員的陪伴引導操作，穩住情緒正確的操作CPR壓胸動作，爭取時效盡早的急救，可大幅增加患者獲救的機會。

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，面對突發緊急醫療需求，除儘速撥打119外，不要急忙掛電話，119派遣人員會隨即派遣救護車出勤，並引導報案人對患者進行必要線上醫療指引，讓病患提早獲得協助，更有可能保住一命。

(中時 )