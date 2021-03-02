趙曾群表示救護不是為了自己，更是為了家人、朋友、同事。（姜霏翻攝）

趙曾群除了救護專業知識充足外，平時也是個壘球愛好者。（姜霏翻攝）

30歲的消防員趙曾群在受訓期間就對救護深感興趣，爾後經過10個月的受訓、考試，順利考取了EMTP高級救護技術員執照，在蘆竹消防分隊服務2年的時間，共救了10位病患，憑專業救護技術將患者從鬼門關救了回來，他說，「學救護從不是為了自己，更是家人、朋友、同事」。

EMTP高級救護技術員執照是救護員的最高執照，需要透過學科及術科的考試，再接受整整1280小時的受訓，訓練過了還要再考一次試，全部通過了才能考取執照。趙曾群說，高級救護技術員和初級、中級的差別在於，高級救護技術員可以負責侵入性治療，包括氣管內管插管，也因有學過藥理，可以施打各式急救藥物。

趙曾群坦言，2015年新屋保齡球館火警不少消防同仁受困在內，得知他的同學也在現場救災時，他心裡十分慌張，當親眼看到現場推出一具具焦屍令他深感不捨、心理衝擊極大，而因患者狀況極差，已是無法急救狀態，讓他相當無能為力，至此之後，他體會到救護從來不是為了自己，更是親朋好友及同事。

趙曾群說，高級救護技術員受訓期間，看到1位婦人辛苦照顧年長的母親，因為暫時出門幫母親買晚餐，後來發現已經沒有呼吸心跳，送到醫院後很難過也很自責，趙曾群現場感到十分感嘆，也心想若救護可以避免這些事情，或許有轉圜的餘地，這件事情也讓他一直記在心裡。

談到最讓趙曾群印象深刻的救護案件，趙曾群說，去年有1名工人在施工時觸電，當下沒有呼吸心跳，他判斷後認為觸電不是慢性病、救回來的機會很大，在救護現場馬上做電擊，之後注入腎上腺液、插管，盡量讓生命象徵回來，該名工人也順利得救。趙曾群在蘆竹消防分隊服務2年，共順利將10名患者救回，這樣的比例在消防員救護案件中著實少見，未來他也將學習更多野外醫學、災難醫學等專業知識。

(中時 )