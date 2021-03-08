前屏東榮民之家步姓照服員，在協助照顧9旬方姓榮民時，趁機拿走對方郵局存簿及印鑑，前後盜領25次，金額達69萬餘元，步女胞妹見狀如法炮製，也陸續領款9次、共9萬餘元，老翁事後發現存款短缺，立刻報警，屏東地院審酌後，一審依偽造文書等罪，分別判處姊妹各2年6月及1年徒刑，可上訴。
判決指出，步女在擔任照服員其中，方姓老翁是她負責照顧的榮民之一，，期間曾陪同對方前去郵局領款，因此得知老翁平日將郵局存摺與印鑑置放寢室床頭旁的抽屜內，提款密碼則填載在存摺上。
事後她竟私自竊取存摺及印鑑，再冒用對方名義，在空白提款單上填寫日期、帳號及提款金額，以每次1萬餘元至3萬元不等金額，分批盜領款項，並將款項拿來作為撫養父親及兒女用。
步女偶爾會交代胞妹協助領款，妹妹除領取交代款項外，其中9次則額外領款供生活花費。短短半年內短少70萬存款，方姓老翁驚覺不對，立刻報警，警方調閱監視器發現姊妹犯行。
檢調發現，2女都與丈夫離異，且需負擔兒女及父親生活費，事後雖坦承犯行，但未與被害人達成和解與適度賠償對方損失，審酌後每罪分別判處2月至4月不等徒刑，步姐合併執行2年6月、妹妹則判刑1年，皆可易科罰金。
(中時 )
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