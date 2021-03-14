黃姓男子去年12月假藉探病名義、或爬窗方式，6天內4度潛入北市3間醫院，偷竊包括姊姊在內的7名病人、看護的財物、金飾，得手近20萬元，被依竊盜罪起訴，法院審理時，黃坦承行竊，卻對犯行毫不在乎、還說反正賠錢就可減刑，法官改依加重竊盜罪重判這名「病房大盜」1年7月徒刑。可上訴。

黃男被控於去年12月17日凌晨3時11分，潛入台北市立聯合醫院陽明院區，偷走郭姓病患2萬4600元及人民幣800元；再於去年12月20日凌晨1時50分，潛入台安醫院，竊走生病住院姊姊的5萬2000元後，再轉到隔壁病房，偷竊簡姓病患父子的3萬元。

去年12月21日凌晨2時52分，黃到新光醫院竊走黎姓看護的戒指、耳環、手環等金飾，另於12月22日凌晨1時7分，爬窗潛進北市立聯合醫院陽明院區，偷走梁姓病患5萬5000元、王姓病患1萬2000元。被害人發現財物失竊，報警偵辦，警方調閱醫院監視器，循線逮捕黃，北檢依普通竊盜罪起訴。

法官審理時，黃雖坦承不諱，但對於其竊盜犯行表示不在乎、一副無所謂態度，甚至認為只要賠錢，就一定要獲得法律寬容宥恕，公訴檢察官聽不下去，當庭請求法官量處重刑。

法官認為黃自稱案發時月收入4、5萬元，並非經濟弱勢。竟仍侵入醫療院所竊取住院病患或看護者金錢，惡性非輕，加上黃的前案紀錄素行不良，不宜輕縱，審酌黃6次竊盜犯行，均為侵入醫院病房竊盜，判處6個加重竊盜罪，應執行1年7月徒刑。

(中時 )