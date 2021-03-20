土耳其央行為抑制通膨18日宣布升息8碼，惹惱主張降息的總統艾爾段（Tayyip Erdogan），火速於20日開革央行總裁阿格巴爾（Naci Agbal）。上任還不滿5個月的阿格巴爾，也成為2年來第3位被總統炒魷魚的土國央行總裁。

去年11月才獲任央行總裁的阿格巴爾，18日將政策利率一口氣上調200個基點到19％，上任至今共調升875個基點，以打壓逼近16％的通膨率並阻止里拉狂貶，此超前部署舉動贏得市場肯定。

然而土國央行猛力升息犯了總統艾爾段的大忌，他一再主張應保持低利率。央行宣布升息8碼短短2天後，就傳來阿格巴爾遭總統革職的消息。

這是自2019年中以來，艾爾段第3度撤換央行總裁。土國央行威信再次受到打擊下，分析師預期本周股匯開市後，土耳其里拉恐重貶。

自阿格巴爾去年11月7日就任央行總裁後，里拉兌美元從貶破8.5里拉的歷史低點，反彈超過15％，另外也扭轉多年來資金外流的劣勢，吸引200億美元外資流入土耳其資產。土耳其官方公報（Official Gazette）報導，艾爾段任命執政正義發展黨（AKP）前國會議員考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）接替阿格巴爾，在大學銀行系任教的考哲歐魯曾公開批評阿格巴爾的鷹派政策。

考哲歐魯上月在土國報紙《新曙光報》（Yeni Safak）專欄撰文寫道，「全世界利率在近乎零的低檔之際，我們選擇升息無助於解決經濟問題。」 他表示，升息會「間接導致通膨走升」，顯然在呼應艾爾段的貨幣政策主張。

土國當地一名銀行交易員預測，新任總裁考哲歐魯可能在央行4月例會召開前就降息。

不僅僅是土國央行，上周還有巴西及俄羅斯央行同步逆勢升息。同樣為對抗通膨巨獸，巴西央行17日將基準利率調升3碼至2.75％，並預告5月例會將再升一波。俄羅斯央行19日宣布升息1碼達4.5％，以緩解通膨壓力。

(工商 )