隔夜美股收盤後，英特爾的新任執行長蓋爾辛格（Pat Gelsinger）宣布，將砸200億美元蓋新廠，相當5700億台幣的資本支出，使得今天的台股下跌145點，繼上週五外資賣超387億元後，又再次狠狠地狂砍台股357億元，驚人的是，其中約351億元的賣超，全是一檔台積電貢獻的，聯電也被賣超10億元，晶圓雙雄被外資瘋狂提款，英特爾蓋新廠的消息，真的是影響台積電未來股價的大利空嗎？

筆者認為不太可能，或許是小利空，但對現況的競合關係影響並不大，而且很快就會被市場消化掉，然後利空出盡。原因很簡單，晶圓代工產業是一個技術和資本極度密集的產業，也就是它進入的門檻非常的高，一落後競爭對手，就很難再超車追上，就算成功切入，還有學習取線和人才效率成本的問題。而台積電在十多年的努力和奮鬥下，不僅先進製程領先群雄，良率和穩定性也是世界第一，所以晶圓代工業的地位，不是靠「新官上任三把火」喊喊話，就可以撼動的。

就算要比資本支出，台積電於一月份的法說會指出2021年的資本支出上看280億美元，創下歷史新高紀錄，就算低標250億也遠高於英特爾的200億，台積電早就在陸續蓋新廠，明年、後年，甚至到可預見的未來，台積電是不可能停下腳步的，先前總裁魏哲家說，台積電在未來5年中將可實現複合成長率10%到15%，對這個龐大的產業而言，是一個非常困難的目標，公司高層如果敢這麼信誓旦旦的講，那台積電絕對能達標，甚至超標的好。

因此，台積電股價可謂「危機就是轉機」，雖然今天跌破季線，收在576元，能順便洗掉一些不穩定的融資籌碼，以中長期的角度來看，每次低於季線就是絕佳買點，上次跌破後僅有兩天的時間可以進場，然後從去年11月2日的428元，一路狂飆超過58%到歷史新高的679元，而這次因為外資提款股價被賣下來在季線之下，中長期是可以做分批布局進場的。

接下來，決定台積電股價方向更攸關的事，就是筆者上一篇專欄提到的，「配息將決定一切」，按筆者預估董事會將在5月11日召開，如果一季能配息3元，那600元並不難，如果配息超過3.5元，那股價可望挑戰700元以上，所以台積電的新難題，就在決定配息與資本支出的平衡上，不過相信是不會讓股民失望的。另外，台積電在4月15日的第一季公司法說會，如管理層能透露配息的預期，股價就可望提早反應！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)