東元今年將進行董監改選，東元集團會長黃茂雄與兒子黃育仁之爭更加白熱化，不時傳出許多寫信、下跪等內幕，被網友戲稱為「八點檔現實版」，也有鄉民發現，「東元股價默默漲了很多沒跟到」，今(30日)台股指數在平盤上下震盪，但東元的股價不僅一直在平盤之上，漲幅還超過5%。

東元內戰持續上演，有意問鼎董事長寶座的東元集團第三代菱光董事長黃育仁自行提出超過半數的7席董事候選人名單，與父親黃茂雄分庭抗禮，提名人選甚至包括台積電前資深處長暨代理發言人孫又文等。有鄉民在批踢踢股板貼出相關新聞，並表示「感覺這齣戲還要演很久 不知道最後執政黨會是誰?」網友也紛紛回應「八點檔現實版」、「家和萬事不興」、「夜市人生」。

鄉民也對父子之爭貼文說「八十多歲的會長應該放手給他五十多歲的兒子了」、「是真的傳賢不傳子還是感情不好」、「不要父子相爭 最後被寶佳得利 那就蠢了」、「這起例子反過來，小黃才是原始的經營繼承人，老黃反而是結合外來勢力要奪權的一派」、「感覺就是在演戲」。

也有網友發現，「東元股價默默漲了很多沒跟到」、「要不要拉漲停，講這麼多」。每年5、6月股東會旺季來臨前，有董監改選的上市櫃公司大多會有所謂的董監改選行情，尤其是改選競爭激烈的公司。

東元股價今日開盤即上漲0.15元，盤中一度來到33.45元，大漲1.6元，漲幅逾5%，而東元股價在2月17日股市開紅盤時，收在29元，到今天已有一波漲幅。

(中時新聞網)