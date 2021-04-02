中國暫停進口台灣鳳梨，台南市長黃偉哲率先提出可將台灣鳳梨銷往澳洲，澳洲的紅酒也可銷來台灣，引起澳洲媒體注意，跨海採訪黃偉哲，刊登於雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald），分析因應中國貿易戰點燃，台澳可試圖透過鳳梨跟龍蝦的相互出口創造互惠。

澳洲歷史最悠久、同時也是該國主流報紙之一的雪梨晨鋒報，近日刊出一篇標題為「＃自由龍蝦、＃自由鳳梨：因中國貿易戰而產生的新食物同盟」的專題報導。

澳洲近期正蒙受中國強力的貿易抵制，包括紅酒、龍蝦、牛肉等農產品與食品都被限制進口，黃偉哲提出「鳳梨換紅酒」的新穎想法，吸引了澳洲記者的注意，因此特地採訪黃市長，希望能了解他如何看待台灣與澳洲的雙邊農產貿易。

這篇報導中介紹了黃偉哲來自的台南市為台灣第二大鳳梨產區，而黃偉哲介紹了台灣人用爭相採購國產鳳梨展現團結；除此之外，黃偉哲認為目前正是紅酒、龍蝦跟台灣鳳梨相互出口的好時機，因為對理念相近的國家而言，若能輸出各自引以為傲的產品給對方，將會是雙贏的局面。

對於此次受訪刊在澳洲媒體上，黃偉哲說，很高興這次能在澳洲的主流媒體上為台灣、台南發聲，尤其澳洲一直是台灣的好朋友，不管是澳洲龍蝦、牛肉或起士，都深獲台灣人青睞。台南則擁有很多優秀的農產品，蘭花、芒果、鳳梨、文旦、荔枝、牛蒡、毛豆等，雙方的農產品強項種類不同，相信農產品貿易可以互補滿足兩地人民需求、對雙方農民也都有利，因此樂見這樣的貿易能活躍發展。

台南市農業局長謝耀清說，歷經多年努力，澳洲在去年3月同意我國產鳳梨鮮果輸入，而史上首次輸出的台灣鳳梨也在今年3月底抵達澳洲，在嚴格檢疫查驗合格後順利通關，為鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式，隨台南鳳梨進入產季，期待未來也能讓澳洲消費者品嘗到台南鳳梨的美味。

(中時 )