台南關廟鳳梨今天外銷香港10噸。（曹婷婷攝）

台南關廟鳳梨今天外銷香港10噸，台南市長黃偉哲表示，香港3月就向關廟下訂鳳梨，但當時鳳梨尚未熟成，果農寧願等到4月再啟動外銷，他也斥責，中部不良黑心業者為搶政府補助，將未成熟鳳梨外銷到新加坡，就變成「黑心鳳梨」，強調名聲累積不容易，但招牌毀壞只需一夕之間，「呷緊弄破碗」，政府應該揪出不良黑心業者，讓大家知道。

香港台灣工商協會號召支持台灣鳳梨，透過關廟南雄合作社採購超過10公噸銷往香港，今天上午在南雄集貨場舉辦外銷啟動儀式，後續13日、15日也各有7000公斤將外銷香港。黃偉哲今天到關廟鳳梨集貨場，見證鳳梨成功銷往香港，也當場示範削鳳梨、大啖鳳梨。

黃偉哲說，台南鳳梨品質最好，現在才剛開始數量比較多的生產，所以要顧好品質，之前造成黑心鳳梨、新加坡黑心鳳梨是別縣市，「我們要以此為鑑，不要貪快，而且要一步一步來。」

他說，日前發生新加坡黑心鳳梨是來自中部某縣市為了要搶快，在鳳梨都還沒熟成前，為了想要好大喜功搶領政府補助，鳳梨還沒熟就摘起來，結果經過不當冷鏈處理，他說，因為這個運銷商是運蒜頭的，他不知道怎麼樣子儲運鳳梨，然後裏面的心就黑掉了，造成許多新加坡消費者對台灣鳳梨誤解，連帶牽連到所有台灣鳳梨。

黃偉哲說，農民辛苦栽種鳳梨，現在才開始上市，卻被一些搶快貪快的人壞了名聲，一顆屎壞了一鍋粥，這個是讓我們沒有辦法接受。他也呼籲農委會把這個黑心業者揪出來，不希望他躲在後面，希望他自己出來說清楚講明白這些黑心鳳梨怎麼來。

他也強調，會要求台南鳳梨品質自律、嚴格管控品質，顧好自己的招牌，要求落實產銷履歷、「個人造業個人擔」，這次外銷香港的台南鳳梨都能追蹤來源，SGS該有的檢驗都要檢驗清楚，然後美味可口不要產生質變劣變，這個部分是我們對我們鳳梨品質的要求及保證。

(中時 )