全球晶圓代工龍頭台積電迎來好消息，台積電預計今年下半年完成3奈米製程的認證與試產，將在2022年量產，至於歸屬在5奈米家族的4奈米製程，原本預計要在2021年試產、2022年量產，預計將提前至今年第四季，且全部由蘋果包下首波產能。

台積電總裁魏哲家去年在論壇上提到，5奈米正加速量產，強效版5奈米則是預計2021年量產，較原本透露將在2022年量產提前1年，3奈米製程技術將於2022年下半年量產。基於5奈米製程技術的4 奈米製程，預計2022 年量產，較先前指出2023年量產提早1年。

隨著客戶積極推出產品搶市，市調機構Counterpoint先前研究報告顯示，2020年全球晶圓代工市場成長超乎想像，2021年將會繼續成長，來到920 億美元，較前一年再成長 12%。AMD有望在2021年成為台積電7奈米製程最大客戶，蘋果則是成為台積電5奈米最製程大客戶。

據《digitimes》報導，半導體業者近期頻傳台積電5奈米製程因蘋果進入新舊產品空窗期，3月至5月產能利用率受到影響，但有消息指出，蘋果下半年將推出的iPhone 13系列，所搭載的A15處理器晶片已經準備在5月底提前量產，採用5奈米製程強效版。市場預料，下半年AMD、聯發科以及高通等5奈米製程新品將開始投片，7奈米製程產品也會擴大訂單規模，台積電全年營收有望達到、甚至超過15%年增率的標準。

至於台積電4奈米製程，預料將提前至今年第四季量產，並由蘋果全部包下首波產能，預計用來提升M系列處理器產品效能。

供應鏈還有消息傳出，台積電3奈米已經在本月開始風險性試產，速度遠遠優於預期，代表3奈米製程預料將早於預估的2022年下半年量產，同樣由蘋果拿下首波產能。

日前傳出台積電12吋晶圓報價將提高，台積電僅回應，台積電致力於提供客戶價值，不評論價格問題，先前高階主管也不斷說明，台積電先進製程擁有優勢，為維持與客戶關係，將不會任意漲價。市場對半導體龐大需求，台積電8吋、12吋晶圓產能接近滿載，打算提高產能利用率來因應，漲價也不如外界傳聞幅度那麼大，主要是針對急單，但隨著28奈米製程需求劇增，毛利率有望大幅改善貢獻業績。

(中時新聞網)