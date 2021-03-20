斗坪所官警在竹南鎮龍山路逮獲賴嫌夫妻檔竊嫌。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

斗坪所所長鍾政堂與賴嫌扭打，雙膝掛彩。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

斗坪所官警逮獲賴姓竊嫌夫婦，起出被害阿婆被偷皮包。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

被害阿婆前往斗坪所製作指證筆錄，剛好遇見縣警局長周煥興，用客家話向局長道謝。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局斗坪所員警赴竹南埋伏逮捕竊盜夫妻檔

頭份警分局斗坪所日前接獲轄內8旬阿婆報案皮包在家遭竊，警方調閱周邊監視器影像，發現是一名竊嫌潛入阿婆住所竊走，並鎖定賴姓竊嫌用車，擴大搜尋後在竹南鎮龍山路發現車蹤，警方喬扮前往埋守，見賴嫌夫婦出現上前圍捕，警匪扭打成一團，員警多處掛彩，終於制伏賴嫌夫妻檔，詢後依法送辦。

頭份警分局斗坪所是在3月17日接獲轄內一名8旬阿婆報案，指稱她放在家中的1只皮包不翼而飛，家人一度是阿婆記錯皮包位置，但經員警調閱周邊監視器影像，赫然發現原來是有一名竊賊潛入阿婆住家行竊，警方並循線鎖定賴姓竊嫌用車。

警方經擴大搜尋賴嫌車蹤後，發現賴嫌座車出現在竹南鎮龍山路一帶，案發後隔天，斗坪所所長鍾政堂即率警員蔡峻泓喬扮便衣，並駕駛私人轎車前往埋守，結果發現賴姓夫婦駕駛座車出現在一家便利商店前停車場，賴妻下車購物，蔡員尾隨賴妻走進超商，鍾政堂乘機將座車擋在賴嫌座車後方，防止賴嫌開車脫逃。

結果，賴嫌準備倒車離開停車場時，未注意後方，撞及鍾政堂座車側門，鍾政堂假裝下車理論，乘機出手逮捕賴嫌，雙方扭打成一團，賴嫌身材壯碩力大，鍾政堂費了九牛二虎之力，獨力拖住賴嫌，賴嫌竟出口咬傷鍾政堂的虎口，路人一度以為是一般鬥毆，上前勸解，發現是警匪對拼，隨即協助警察制伏賴嫌，事後，鍾政堂才發現四肢多處擦、挫傷。

警方將賴嫌夫妻以手銬拷在一起，並從賴嫌身上趕獲阿婆失竊的皮包，阿婆隨員警到派出所製作指證筆錄時，剛好苗栗縣警局長周煥興也獲報到派出所慰問破案有功官警，阿婆見到局長直用客語「按籽細、董甘掐」感謝警方用心破案。全案偵詢後將賴嫌夫婦依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )