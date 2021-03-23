發生車禍不幸罹難的根文貴，每天騎機車載送小侄女上課。（謝明俊攝）

賽夏族人認為應祭拜祖靈來尋求化解。（謝明俊攝）

南庄賽夏族根家1個月發生2次車禍，造成5人過世，消息傳回根氏蓬萊村老家，讓老祖父母悲痛不已，老大根文貴發生事故時所駕駛轎車，正是先前車禍死亡的侄女婿許念主的座車，月前，老祖母還因走路不慎摔倒傷及手肘，一連串的不幸事件，讓族人不排除是神靈示意，建議應要舉行儀式向祖靈告解尋求原諒。

南庄蓬萊村賽夏族根家，數百年前由大、小霸尖山移居加里山麓的大湳山區，其中賽夏族長老根誌優老家因遭林務局以興建林道為由拆除，被迫移居蓬萊國小附近，與根誌優同為堂兄弟的根文貴、根文德家族，由老父親根春枝帶領移居至蓬萊村八卦力附近的42份落腳，根文德後來帶著妻小搬到南庄老街租屋居住，根文貴則留在老家照料雙親。

根文貴一直未婚，與弟弟感情很深，對2個侄女都非常照顧，在這次車禍被燒死的小侄女就住在老家，由根文貴每天騎機車載送到頭份斗坪里的高中上課，1趟車程就要20多公里，根文貴不分晴雨地接送，還會不定期去探視大侄女根婷儀夫婦，隨身定會買些吃食給大侄女一家打打牙祭。

根文貴本身也是低收入戶，平日都在南庄員林村大南埔一間民宿打工，負責照料民宿花園花草環境，由於根文貴做事實在，所以在民宿一做就是10多年，與民宿老闆都成了好友。

由於根文貴沒有轎車，平日代步都靠機車，侄女婿車禍死亡後留下一部紅色轎車，不幸發生當天，根文貴就是駕駛這部轎車，載著小侄女及2歲的侄外孫去探視在台中住院治療的根婷儀，卻意外遭撞起火燃燒，車上3人先後殞命。

更離奇的是，月前，老祖母在老家山間走路，不知何故摔倒傷及左手肘骨裂，傷勢尚未完好，接下來就連續發生2件車禍，造成家中5人先後過世，連續不幸讓族人紛感有異，認為必須趕緊擇期由族中長老帶領祭拜祖靈，向祖靈告解來尋求化解。

(中時 )