小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】打炒房 1年內轉手稅率45％擬延長為2年

行政院跨部會房市健全小組已向行政院長蘇貞昌提出房地合一稅修法規畫，據了解，政院今天將聽取黨籍立委意見。目前跨部會小組傾向加重短期交易稅，最高稅率45％擬由1年內拉長為2年，至於35％稅率部分，由目前未達2年，拉長為5年。

【2】宣稱不缺電 藻礁永存何需毀諾

對於大潭三接案，環團建議留下藻礁，改採在台北港興建等替代方案，遭總統府和銜命溝通的綠委洪申翰以供電不及拒絕。蔡英文總統之前一再強調台灣並不缺電，既然如此，三接案仍有充裕的時間尋求替代方案，又何需急著讓「千年藻礁永存」的承諾髮夾彎？

【3】立院召委今選舉 民眾黨恐分裂投票

立法院今日將舉行常設委員會召委選舉，總計選出16席召委，民進黨團篤定各委員會有1席召委，最樂觀是12席，國民黨則是坐4望8，民眾黨、時力的抉擇將牽動選舉結果。

【4】防暴亂 美退將籲設部隊常駐華府

美國國會山莊1月6日發生流血暴動，被認為是美國的國恥，聯邦眾議院議長裴洛西事後指派退役陸軍中將奧諾雷（Russel Honore）評估國會維安需求。奧諾雷近日建議應成立快速反應部隊，永久部署在首都華盛頓，因應這類暴動與威脅。

【5】臨終見母一面 吳孟達不留遺憾

資深港星吳孟達（達哥）上月27日因肝癌導致多重器官衰竭病逝，享壽70歲。家屬7日在香港紅磡世界殯儀館地下景行堂為他設靈，採基督教形式進行安息禮拜。吳孟達的家屬一向低調，之前透過好友田啟文對外發聲，昨公祭和祈禱儀式前，二弟吳利達特別出面受訪，除了感謝多年來大家對吳孟達的愛護與關注外，也表示會完成哥哥的遺願，長眠於大馬。

(中時新聞網)