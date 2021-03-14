剛拿下NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)仍沒打算退休！坦帕灣海盜隊周六宣布與布雷迪續約，一直到2022年球季之後(再打兩季)，屆時他幾乎45歲了(該年8月滿45歲)。這紙續約長達4年，不過允許提前3年終止，技術上算是1年續約，他至少可領2600萬美元(約台幣7.3億)。

湯姆布雷迪是NFL史上的唯一超級盃7冠球員，他高中時是火力凶猛的棒球捕手，1995年MLB選秀被大聯盟的蒙特婁博覽會隊挑中(現在的華盛頓國民隊)，但是布雷迪比較喜歡美式足球，放棄了打職棒的機會。

2000年NFL選秀，各隊球探都看不上布雷迪，新英格蘭愛國者在第6輪(199順位)才收留他，菜鳥球季是替補上場。隔年(2001)布雷迪轉為先發四分衛，直接率隊摘下超級盃冠軍，從此他成為贏球的保證，生涯勝率76.7%刷新四分衛紀錄，在愛國者的18個出賽球季(扣掉受傷與菜鳥球季)，其中17次拿下分區冠軍。

2020年3月球季結束後，布雷迪離開他打了20年的愛國者，前往佛州的海盜隊。他當年10月在一場例行賽居然記錯了進攻次數，遭到外界大肆嘲笑。不料季末他仍一路殺到超級盃決賽，以31-9擊垮堪薩斯酋長。

布雷迪的前一張合約是兩年5000萬美元，美媒ESPN分析這次把薪資用4年分攤可以減少海盜隊的團薪空間消耗，因為NFL不同於棒球、籃球，他們是有硬性薪資上限的。此舉會用掉未來幾年總計3200萬美元的空間，不過新球季可以節省1930萬美元空間。

(中時新聞網)