林口社宅公共藝術計畫啟動 斥資1. 5億在社宅拍影集推廣藝術（戴上容攝）

林口社會住宅公共藝術計畫20日正式啟動，內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群表示，將藝術導入社會住宅，以9年為期，斥資1億5000萬元，將社區集結影劇、紀錄片、社區營造及多媒材等藝術活動，打造林口社宅公共藝術工程，讓藝術零距離融入社區。

林口社宅公共藝術計畫啟動記者會以「3490＋」為主題，代表為期9年計畫是以林口社宅3490戶居民為主角，「＋」視為藝術與社宅生活的反覆疊加，彰顯藝術創作因社宅居民共同加入更具生命力；內政部次長花敬群、新北市議員蔡淑君和參加計畫，拍攝「我的婆婆怎那麼可愛」的導演鄧安寧等人到場參加。

國家住都中心表示，林口社會住宅公共藝術計畫歷時1年以上的徵選，最終由剛獲公共藝術卓越獎的吳瑪悧、劉柏宏策展人領軍14位本土和國際藝術家，以駐地滾動方式推動社會藝術工程。

花敬群表示，林口世大運社宅經費總計150億元，建築費用百分之一要用在公共藝術，社宅藝術計畫經費有1.5億元，經文化部審核通過計畫，將觀察林口社宅人物作成田野調查，4年時間把藝術活動帶入社區生活，拍攝記錄片及商業性連續劇，把社宅的內涵向外傳遞，也跟社會有更多鏈結。

執導話題戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」的導演鄧安寧說，將拍攝以林口社宅為背景的專屬戲劇作品，呈現社宅獨特的居住生活和人物故事，目前構想是零，但也是最美好的開始，盼望用新的方式與觀點，挖掘社區內涵詮釋溫馨的社區。

國家住都中心表示，藝術家及影劇團隊將真實入住社宅，傾聽居民的心聲，透過與居民的互動相互反饋，藉由影劇、紀錄片、社區營造、藝術活動等媒介，與社會大眾交流溝通，討論社宅的多元價值。

(中時 )