【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】在澳洲政府的積極爭取之下，臉書已經同意付費給澳洲的新聞媒體。有學者指出，台灣應該因應潮流主動爭取，一年最少可以獲得10億元新台幣的回饋，這對許多慘澹經營的新聞媒體不無小補。

國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受電視訪問指出，澳洲人口大約2500萬，跟台灣差不多。澳洲這次為在地新聞媒體爭取補償，每年最少獲得10億新台幣的補償，台灣必須設法跟進，為本土新聞產業爭取合理補償。

賴祥蔚教授先前撰文指出，谷歌先答應一年會付出2300萬美元、大約6億多新台幣給澳洲當地的新聞媒體，至於臉書則表示接下來3年將會「投資」10億美元、將近300億台幣與全球新聞媒體合作，以澳洲佔西方人口的比例來看，1年也可以分配幾億台幣。谷歌與臉書兩大網路巨擘加起來，澳洲可以獲得的補償已將近10億台幣。

不過賴祥蔚教授也指出，這是谷歌與臉書的「起手式」出價，照理說應該有不少上調的空間，如果再加上其他網路巨擘，澳洲新聞媒體1年可以獲得的補償，應該遠遠超過10億台幣，台灣應該積極順應這股潮流去爭取。

針對合理的補償金額，賴祥蔚也指出目前是用喊價的方式，而且是由網路巨擘片面決定給哪些新聞媒體補償，這不太合理，應該透過媒體經濟學去研究並分析出合理的計算方式，包括用實際點擊次數所帶來的收入以及相關成本來推算。再依此計算網路平台因為新聞媒體內容而獲得多少流量與廣告費，進而推論有多少比例應該回饋給各地的新聞媒體。目前的網路廣告輪播，每8000次點擊大約換得300元廣告費。

(中時新聞網)