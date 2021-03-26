藝術的創意美學，讓永續的真善美獲得傳遞機會。臺灣首創結合藝術與聯合國永續發展目標（SDGs）的創意策展「SDGs Art 2021」，國際知名策展人王焜生與CSRone永續智庫創辦人嚴德芬所共同策劃，在台北微風南山藝文中心揭幕，連續兩天（25日至26日）展出。

「SDGs Art 2021」共邀請5位國內外知名藝術家以繪畫、雕塑、錄像、科技藝術等方式，表達他們心中對永續生活的想像與期待，包括：常陵（留法藝術家）、安瘐心（景觀設計藝術家）、林品玄與團隊（多媒體科技藝術家）、Willy Verginer（義大利籍雕塑家）、吳寬墩（台大醫學院教授、醫師、藝術家）。

主辦單位表示，此次參展的藝術家都是長期關注環境與社會議題的創作者，同時更樂意盡一己之力來實踐SDGs。如，策展人王焜生曾經在國內外參與過無數主題策展，擅長於跨產業、領域、議題思考，其所策劃出來的流行時尚、珠寶設計、汽車策展，有著特殊的美學與反省。

2015年「永續藝術」的思考逐漸在策展人王焜生心中浮現，此次經由與CSRone創辦人永續專家嚴德芬見面交談，感受到彼此的永續理念十分合致，迅速就促成了這場藝術家與永續專家的精彩對話。在「SDGs Art 2021」策展過程，從創作構想、媒材設計、創作過程、策展實踐、現場用材，所有的元素都在體現永續的理念與內涵。現場台灣原生種喬木的佈置，即在展現綠化以及思考生命的來源與本質。

主辦單位表示，「SDGs Art 2021」創意策展的地點選擇上，特別選擇與CSRone「第七屆臺灣永續報告分析發表會」同一場地，旨在希望能藉由藝術開放、包容、創意、美感等特性，激發出現場250位永續工作者跨界思考的創意，以傳遞永續的真善美。

(工商 )