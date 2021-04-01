儘管台帛旅遊泡泡1日起出發，不過國內消費買氣仍是強強滾；遠百（2903）本業遠東百貨全台11店在3月業績甫奏出逾30％成長，迎來清明四天連假，除了母親節首波美麗購物節主打化妝品促銷，包括板橋大遠百等還有韓國展助攻，預計有望衝出逾二成業績成長。

而隨著母親節前哨戰美麗購物節開打，板橋大遠百亦推出韓國展加碼吸客，疫情影響連假四天無法出國，此檔韓國展商品更是倍數引進，業績有望倍數成長上看600萬。

進口商韓華國際指出，去年因百貨賣場無法做試吃等促銷動作，但無論韓國零食、泡麵、酒飲都賣得好，較2019年逆勢成長10％，儘管無法出國，韓華國際仍透過官方引進在韓國熱賣的地獄奶奶金守美手作湯品與醬菜系列，還有Our home的韓國傳統湯品及粥品，以及最新韓綜「偶然成為社長」趙寅成代言的圃美多生拉麵系列等均是首度來台，預期可望衝出業績倍數成長。

遠百指出，為了衝出母親節首波佳績，活動期間於百貨服飾、名品當日單筆消費滿5,000元即加送100元韓國展抵用券，連假四天韓國展會場持HAPPY GO卡消費滿500元贈KAKAO餐具組等，自前兩周化妝品預購業績平均有2～3成成長，遠百強調，買氣還會持續暢旺，估計全檔可衝出二成成長。

(工商 )