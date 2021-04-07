畢展開幕活動融合傳統與現代，學生們打扮成廟會八家將，還以石膏布客製彩繪臉譜，融合流行音樂熱舞，呈現傳統宗教民俗與現代的衝突感，創意十足。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

畢展開幕活動融合傳統與現代，學生們打扮成廟會八家將，還以石膏布客製彩繪臉譜，融合流行音樂熱舞，呈現傳統宗教民俗與現代的衝突感，創意十足。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員林明倫國中美術班近日在成美文化園附設成美藝廊展出畢業成果展，學生們還粉墨登場，搭配應景的三月瘋媽祖，扮成傳統廟會的八家將大跳熱舞，透過藝術展現傳統與現代的衝突感。

今年美術班畢展，在指導老師蔡其育的帶領下展現多元豐富學習成果，不再只是平面畫作與靜態陳列展示，適逢三月瘋媽祖，師生們也應景搭配廟會主題，粉墨登場，穿上八家將裝扮，和以石膏布模自製塑型彩繪面具，搭配流行的西洋東洋流行樂帶來開場熱舞，挑戰大家的感官。

蔡其育表示，第22屆畢業美展「藝行者」再度到成美文化園附設藝廊展出，29名學生共展出逾百件創作，以傳統為根基，以各式媒材包含西畫、水彩、素描、麥克筆、水墨等平面作品之外，學生天馬行空創造出科幻、虛擬角色，嘗試服裝設計，利用複合媒材應用進行立體作品設計，將觸角延伸至時尚流行、環保等社會議題，展期至5月23日。

(中時 )