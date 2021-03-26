四通八達的捷運系統，是不少通勤族搭乘大眾運輸工具的首選，不過日前就有網友發現，台北捷運大安站的樓梯設計超奇葩，照片曝光後眾人全看傻了！

原PO日前在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張台北捷運大安站的樓梯一角，畫面中可見，捷運站出口的樓梯設計相當詭異，有一側竟然直接被欄杆封死，並掛上「禁止進入」的封鎖線鍊條，奇葩設計讓原PO錯愕直呼「先蓋好再封起來？天龍國設計，領先全球！」

大安站5號出口處的樓梯設計，可由影片1:43秒處開始觀看。（影片取自YouTube/mole 77177）

照片曝光後網友全看傻了，紛紛留言吐槽「這應該是哈利波特九又四分之三月台入口階梯」、「霍格華茲台灣分校入口」、「這是傳說中的神秘三角地帶」、「當你覺得自己很沒用的時候，看看這個樓梯」、「這區塊應該是裝置藝術，主題是：走頭無路」、「不能過的樓梯可以用來拍團體照」。

不過也有內行人曝光背後真相，「最剛開始通車的時候，這邊是沒有圍起來的，但是後來這裡增加了盆栽綠化，所以才圍起來，避免有人沒長眼睛直接撞上去。後來因為最近捷運公司在推盆栽減量，所以把盆栽移掉了，圍欄跟中間那個欄杆還沒撤而已，後來可能還有建築法規的問題」、「建築技術規則36條，樓梯寬度3公尺以上應設中央扶手」、「「法規超過3公尺寬的樓梯中間要有扶手，顯然可能是設計者不懂法規，設計了看似方便的加大開口，但上面不足3公尺，下面超過3公尺，一定是驗收後被列缺失，乾脆封掉側邊外擴部分」。