《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，由於印度空軍現有作戰管制和武器系統與F-35戰機不兼容，很難從目前仍大量使用MiG-21、Su-30等非美製戰機的狀態下，直接換裝F-35，建議印度先採購F-16等美製戰機，逐步讓空中作戰體系與美式系統接軌。

根據報導，近年來雖有印度空軍有意採購F-35的傳聞，但都未被證實。而該國先前開出「中型多用途戰機」（MMRCA）標案時，美國也未推出F-35，而是主打F/A-18E/F、F-15EX，以及專為印度設計的F-21（F-16V改良型）等最新版本的四代機。

洛馬市場開發副總裁麥唐納（JR McDonald）直言，並非全球所有國家「都已準備好換裝F-35」，而就印度來說，數十年來主要使用俄羅斯或英、法等國製造的戰機，現行機隊中根本沒有美製機種，「很難直接從MiG-21跳到F-35」。他建議印度先購買F-16等美製戰機，逐漸改變基礎建設與習慣，未來才能有效接納F-35。

《歐亞時報》也指出，F-35根本無法使用印度空軍現有的各式武器裝備，需花費大量預算額外購買或進行整合；而印度空軍目前源自俄羅斯的作戰通信系統，更無法與F-35兼容，甚至連印度空中作戰中樞、由多種感測器與資料鏈結合成的「整合空中指揮管制系統」（IACCS），都無法與F-35交換資料，導致該型戰機在印度作戰體系中「毫無用處」。

若要將F-35整合進作戰體系，那印度恐須換掉80%現有的軟體和硬體；加上F-35單機售價雖已有所下降，但運作成本卻仍居高不下，須花費大量經費進行保養，兩者相加，讓印度採購F-35一事成為不可能。且印度目前最緊要的目標，是採購約百架技術成熟、經過實戰驗證，且愈便宜愈好的戰機，主要用途是協助印度汰換上百架老舊的MiG-21，以便與近年關係緊張的巴基斯坦、中國大陸等鄰國對抗。

(中時新聞網)