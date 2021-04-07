印度法院6日表示，字節跳動必須存入約1,100萬美元資金，這是印度政府認為該公司在一起涉嫌逃稅的案件中所欠的稅款。印度政府表示，法院的這一裁決將禁止字節跳動將銀行帳戶中的現有資金用於其他目的。

路透報導，字節跳動在法庭上表示，該公司並未拖欠印度政府所稱的稅款，也不同意稅務機關凍結其帳戶的決定。

一名印度政府的律師稱，字節跳動欠政府大約7.9億盧比（1,100萬美元）稅款。此後孟買高等法院表示，該公司需將這筆錢存入一家印度國有銀行。

不過，法庭文件顯示，字節跳動被凍結的四個銀行帳戶總共只有1,000萬美元的資金。

印度聯邦稅務部門的律師Jitendra Mishra對路透表示，字節跳動可以將這1,000萬美元用於法院強制的存款，但不能用於任何其他活動。Mishra稱，實際上，在資金被轉移到國有銀行之前，這些帳戶將一直處於凍結狀態。

字節跳動在一份聲明中表示，法院已同意，該公司的帳戶應被解凍，這將允許其繼續運營。該公司表示，我們準備採取法院要求的進一步行動，並對我們在這起稅務事件中所處的地位有信心。

字節跳動並未對政府律師Mishra的發言置評，目前尚不清楚該公司將如何在為運營提供資金的同時，存入法院要求的金額。

(工商 )