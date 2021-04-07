大陸暫停進口台灣鳳梨後，台南市長黃偉哲行銷鳳梨不遺餘力，6度親上電視購物頻道推銷台南鳳梨，農委會主秘范美玲也特別到場陪同行銷，每箱（6至8顆）10公斤重的「台南關廟金鑽鳳梨」599元，黃偉哲35分鐘直播賣出602箱6000公斤台南鳳梨。

黃偉哲表示，去年全球處在新冠肺炎疫情中，台南市政府就預測兩岸貿易會發生問題，超前部署要將台南農特產品賣到全世界，避開風險，去年就成功將台南鳳梨外銷到日本，因此今年更有信心將台灣鳳梨賣到全世界。

今年台灣鳳梨在中國大陸市場銷售停擺後，黃偉哲即積極召開跨局處會議，擴大台南鳳梨的行銷方案，除在產地與消費地辦理23場行銷活動外，黃偉哲還六度親上農場推廣農產品。黃偉哲說，「台南關廟鳳梨」目前已進入盛產期，台南鳳梨種植面積大約1700多公頃，年產量近7000噸，占全台15％，其中，關廟鳳梨產量占台南市30％，為全市最高。

黃偉哲表示，台南關廟鳳梨在市場一枝獨秀，除了土壤及氣候適宜鳳梨成長，關鍵就在果農注重品質及栽種技術穩定成熟，這次推出關廟金鑽鳳梨，平均每顆重約1.4公斤、甜度約14度，在市場深受廣大消費者喜愛。

(中時 )