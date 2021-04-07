印度再度打擊中國行動裝置程式（App），印度孟買高等法院昨天駁回抖音母公司北京字節跳動訴請解凍在當地銀行帳戶，並要求字節跳動應先存入所涉逃稅金額。

印度時報（Times of India）今天報導，印度孟買高等法院合議庭昨天開庭，聽取印度政府委任律師陳述北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）積欠政府約7.9億盧比（新台幣3.06億元）的稅款，稅務當局因此凍結字節跳動的帳戶。

聽取完兩造陳述後，孟買高等法院合議庭下令字節跳動必須先在印度的公營銀行存入7.9億盧比或超過7.9 億盧比的金額，以保障政府課稅權益。

孟買高等法院合議庭指出，只有字節跳動先存入7.9億盧比到印度的公營銀行後，才有可能解凍帳戶。

印度中央政府稅務機關3月中旬調查北京字節跳動在印度某些財務往來，認為字節跳動涉嫌逃稅，下令位於孟買的匯豐銀行和花旗銀行凍結字節跳動在當地的帳戶。

字節跳動反對印度當局凍結公司在印度帳戶行動，3月25日透過委任律師，以長達209頁的文件向孟買高等法院狀告當局在沒有證據和採取任何「嚴厲行動」前，就凍結字節跳動在印度的帳戶，且未按印度法律規定事先通知字節跳動。

字節跳動提交的法律文件指控，印度稅務當局在調查期間對字節跳動「凍結帳戶以施加不當脅迫」。

報導引述兩位未具名的知情人士說，字節跳動在印度的帳戶遭到凍結後，字節跳動印度分公司的員工3月都沒領到薪水。

字節跳動委任律師告訴孟買高等法院合議庭，字節跳動在印度雇用1335名員工，還不包括委外人員，呼籲合議庭應立刻解除帳戶凍結，好讓這些人可支領薪資。

印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生對峙與衝突後，印度政府陸續以國家安全和保護國民個人隱私等理由公布幾波App禁令，被禁的App多數來自中國，而抖音也名列在印度政府6月29日公布禁止的59個App 名單中。

行動應用分析公司Sensor Tower數據顯示，抖音去年5月在全球有1.12億次下載量，其中20%來自印度，高出美國市場一倍；在抖音遭到印度政府禁止在印度使用後，估計字節跳動在印度損失逾60億美元，字節跳動並於今年1月裁員。

(中央社)