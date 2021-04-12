新冠肺炎正在南亞肆虐中，根據最近統計，南亞地區染疫者數目已經超過學者專家認為的臨界點1500萬位。主要原因是，印度每日頻創紀錄新確診者數大增，以及沒有足夠新冠疫苗可以施打所致。

南亞的地理範圍包括，印度，孟加拉，巴基斯坦，不丹，尼泊爾，馬爾地夫以及斯里蘭卡，該區域占全球75.9億總人口數的23％。目前，有1500萬位南亞民眾染上新冠肺炎，佔全球總病患數量11％，同時，不幸因新冠病毒過世者也占近6％。

其中，有著約13.6億人口數的印度，是全球疫情最嚴重的第三的國家，而染疫與疫歿者，更是占整個南亞地區的八成四以上。

光是10日這一天，這個全世界第二多人口數大國，就爆出近15.3萬新確診者，並創下全球新染疫者數目增加最快的國家。同時，10日這一周有794位疫歿者，且疫情嚴重性也創下該國第五高記錄。印度政府表示，每天高居不下新增染疫者，是因為人口過於擁擠以及民眾不願意戴上口罩。

疫情肆虐下，印度每十個人當中就有一位染疫。根據統計，目前有近1336萬印度人感染新冠病毒，僅次於美國與巴西。

為了能早日達到群體免疫理想狀態，印度政府很積極在做新冠疫苗接種工作，每日約400萬民眾在施打。無奈，地方政府新冠疫苗短缺，故僅能按配給，無法人人都可以打。

新冠疫苗需求孔急下，印度政府將在十月前，核准至少五個可供民眾施打的新冠疫苗。據悉，俄羅斯的衛星五號（Sputnik V）新冠疫苗，將在十天內就可被批准使用。

至於印度西邊鄰國巴基斯坦，則是除印度外，南亞第二糟糕的疫情重災戶。巴基斯坦正受第三波新冠病毒危害，目前有超過70萬染疫者與1.5萬疫歿者。

根據最新統計，巴基斯坦每日染疫民眾約五千位，差不多是每十位當中，就有一位被傳染到新冠病毒。同時，這波疫情下，已連續兩日都有超過百位不幸喪生的新冠病患。因為新冠疫情嚴峻，巴基斯坦政府又將社交禁令延至13日才能結束。

過去10天，每日新確診者數量暴增。巴基斯坦政府表示醫療狀況很緊張，因為自從新冠疫情後，就以目前住進加護病房患者的人數最多。

還有印度東邊鄰國孟加拉，每天也有差不多7,000位新確診，累計近67.9萬病例。而75歲的前總理卡麗達齊亞（Khaleda Zia），在沒有出現任何症狀下，11日也傳出染上新冠肺炎。

同樣地，近日在疫情大幅擴散下，孟加拉5日宣布進入封城模式，同時，這也是疫情爆發一年來，首度進入風聲鶴唳的狀態。不過，印度的芳鄰政策下，已提供孟加拉政府120萬劑AZ疫苗（AstraZeneca）。

根據全球數據（Our World In Data）資料，至少到9日，已有9410萬南亞民眾，接種第一劑新冠疫苗。

(時報資訊)