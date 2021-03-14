1泊2食「好食在」住房旅客，晚餐可至「手路菜中餐廳」，品嘗宜蘭在地古早味辦桌料理。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

宜蘭傳藝老爺行旅「精緻客房」。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

適逢3月飯店淡季，近來全台多家飯店端出吸引人的住宿優惠，期望刺激國旅消費。宜蘭傳藝老爺行旅今年將滿4周年，推出「四四順利」優惠活動，即日起至4月30日，凡旅人出生年月日有一個4，可折抵住宿444元，最多可折抵房費1776元。

主推1泊2食「好食在」住房專案，精緻客房每房5400元起，若訂房者出生年月日有1個4，可抵住宿費用444元，最多4個4，最高可折1776元；此外還特別加碼，4年級生（民國40年至49年出生），除原有的房價享優惠，再贈週年慶限量好禮乙份；14天前預定，享早鳥95折優惠（CLR券不適用）。

住宿期間可暢玩傳藝園區，欣賞戲曲表演、工藝體驗等，每房提供習藝券，可至園區內體驗DIY，全家人都能玩得盡興；早餐享用「透早食堂」美味的宜蘭在地美食，像是米粉羹、油飯等，晚餐至經典台菜餐廳之「手路菜中餐廳」，品嘗宜蘭在地古早味辦桌料理；每房加贈Royal Cafe迎賓飲品、「好食等路」伴手禮。

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