台南市1名中年男子因不滿朋友在網路上暗指他「常以死威脅別人」，7日晚間10時跑到自家公寓7樓頂欲輕生，遭勸阻送醫，在急診室休息一夜情緒仍未平息，8日清晨7時跑到醫院13樓頂樓欲2度輕生，再遭警消攔阻拉下，他屢次輕生舉動已讓警方與凃家親友感到不勝困擾。

41歲男子長期情緒不穩，過去即曾在家輕生獲救，朋友近日在臉書發文「不要常常以死來威脅人家」令他情緒再度爆發，7日晚間9時50分跑到自家公寓7樓頂樓欲輕生，家人報警，警消人員合力將他在拉下，並送到奇美醫院救治。

男子在急診室睡了一夜，仍未打消念頭，8日清晨7時趁陪病的老婆睡著，偷跑到醫院13樓樓頂又欲輕生，經過民眾發現報警，警消再度合作，並在醫院外架設氣墊床，大動作一度引起醫院的病患與家屬一陣騷動，拍下救援照片上傳網路。

警方到場與男子對峙，警員一邊勸說，消防員趁隙將他救回，再送回奇美醫院住院治療。獲救的男子這次推說是與老婆感情不睦因素，才想輕生。男子住家派出所警員表示，已多次處理他輕生舉動，鄰居與親友都感到困擾。

台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻提醒，威脅性自殺行為非精神疾病，屬於邊緣性人格障礙，常以「你不同意，我就死給你看」來作情緒勒索，只能以心理諮商治療，但效果有限。

張俊鴻表示，會反覆性出現自殺行為者的危險性反而低，怕的是像日前莊姓女歌手毫無跡象的突然輕生，較難預防。針對此類對象，家屬只能盡量陪伴溝通或轉介專業機構，行為者是通常會伴隨情緒騷擾，親友要確認自己有足夠的能量可處理或消化，否則需保持空間與心理界線。

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(中時 )