日本桌球天后福原愛遭直擊和高帥男在飯店共度一晚，和江宏傑的婚姻岌岌可危，儘管事後她兩度道歉，也強調自己沒有出軌，但仍止不住外界的砲火，她原先打算4月時讓孩子回日本上幼稚園，如今計畫也被打亂，甚至消失在311大地震活動的影片上，傳出遭到封殺。

根據日媒報導，福原愛曾向身邊的朋友透露，「想讓孩子考日本的幼稚園。必須好好規劃教育環境」，且日前上節目《徹子的房間》時也提到，想回到日本活動，「孩子到了上幼稚園的時候了」，據爆料指出，福原愛原本這周就要回台灣把小孩帶到日本，但受到婚變影響而打消念頭。

另外，昨日仙台舉辦311大地震活動，原定會播放觀光推廣大使福原愛的影片畫面，在婚變爆發後，負責單位曾坦言「不知道該不該播」，當日確實沒有播放，福原愛也完全沒有出席活動，更沒有透過社群網站發聲，對此，負責人對原因避而不談，而官方網站也早已將影片下架。

事實上，日本公眾人物一旦觸法或爆出不倫，幾乎所有露臉機會都會被封殺，像是佐佐木希的老公渡部建，因為偷吃至今無法回到演藝圈，只能在魚市場打零工，而女星上原多香子出軌阿部力，導致老公為此輕生，也無限期停工，因此不少人推測，福原愛接下來的事業將會大受影響。

(中時新聞網)