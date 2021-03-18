台日桌球界金童玉女夫妻檔福原愛與江宏傑爆婚變，日前獨自在日本工作的女方，還被拍到跟一名激似棒球明星大谷翔平的高帥男約會並過夜，引發外界議論，事後男方遭起底是條件拔群的優質男人，不料最新週刊爆料男方不但用租來的車載福原愛，還欠修車費不還。

福原愛遭日本兩大週刊接連放送婚變爆料，其中，與她在橫濱約會並過夜的高帥男，身分也被起底，年齡小她5歲，高中就讀私立名門高中，考上了名校早稻田大學，在校時就是受歡迎的風雲人物，畢業後在東京知名大企業上班，是菁英白領，年收入高達400萬台幣，兩人是透過朋友相識。

但最新一期《女性SEVEN》報導卻踢爆，「橫濱大谷翔平」當時開了一台稱頭的白色轎車接送福原愛出門小旅行，事後被發現這台車是上共享租車系統租來的，且跟福原愛約會後隔天還車，就被車主發現車子不對勁。

車主表示還車時檢查車況，發現車身有明顯摩擦痕跡，應該是「A」到了，按照規定，這要由租車人負擔，因此隨即傳訊聯絡對方，索討5萬日幣維修費用，沒想到高帥男對訊息已讀不回，雖然後來在持續追討下，對方有賠錢，但也沒給足5萬，讓車主超級不爽，因此向週刊踢爆此事，更透露租借共享車，歸還時應該裡外都還是原樣，但當時車上副駕駛座遺留了女性髮圈，懷疑是福原愛留下的。

(中時新聞網)