高雄一名婚前擔任鋼琴老師的人妻，婚後接受老公的鼓勵，加入網路直播，沒想到卻與打賞超過140萬元的男粉絲，在家中客廳發生性關係，過程全被老公裝設的監視器錄下，成了事後挨告吞敗訴鐵證，高雄地院審理後判決人妻與小王，需連帶賠償人夫50萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，人妻婚後投入網路直播後，竟然出賣肉體，與一名打賞逾百萬元男粉絲，發生性關係，於2020年4月8日晚上七時許在自己家中床戰，過程全都被老公裝設的監視器錄下，遭提告求償100萬元。

但人妻辯稱，當直播主後，丈夫鼓勵她多與男粉絲互動、相約外出，還親自開車帶載她與小王約會，被拍到與小王在家中激戰那天，丈夫裝完監視器後，知道當天她邀約小王到家裡，也清楚2人會在家裡做什麼事，可是他並沒有阻止。

人妻還說，丈夫是包養網站的會員，夫妻間的婚姻關係早已有名無實，對於另一方如何處理與第3人的情感，也是默許、不予干涉，對於丈夫提告她與小王發生11次性關係一事，完全看不出對方精神上承受任何痛苦。

高雄地院審理時，另外發現人妻與小王在LINE上以「老公」、「老婆」相稱，還有許多親密對話，包括小王說：「看我怎麼撞妳」、「快撞我」、「想跟你愛愛」等等，人妻還曾將內褲遺落在小王車上，顯見兩人確實侵害人夫配偶權，因而判人妻與小王應連帶賠償人夫50萬元，可上訴。

(中時新聞網)