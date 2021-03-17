人與人之間交往貴在真誠，感情更是如此，偷腥可以說是毀壞感情殺傷力最大的一種行為，遭到背叛那方的報復，有時力道重到讓人傻眼，資深媒體人狄志為曝光朋友的親身經歷，他趁女友出差將一夜情對象帶回家纏綿，不料對方提早回家，一切不堪的聲音跟畫面都看在眼裡，最終在共同群組大反擊，讓朋友受創難以平復。

狄志為在《新聞挖挖哇》節目中分享友人偷腥被反噬的故事，表示朋友趁女友出差回來前一天，去夜店風流，還為了省開房費用，將勾搭來的女生帶回家裡胡搞，不料女友提早回家想給他一個驚喜，卻撞見這不堪的一幕，照理說應該會翻臉、大吵之類，但這位正宮卻選擇不動聲色聽著房內的呻吟聲，接著離開家，照預定時間再回來。

兩人見面後，照常虛寒問暖，狄志為友人更是甜言蜜語連發，女方也沒戳破這件事，依舊笑臉迎人，只是之後事情變得奇怪，女方總藉故不給碰，直到男方生日當天，她才終於開始進一步動作，將自己與男友的好哥兒們上床的恩愛照，傳到他們共同的多人群組，讓眾人看傻眼，但卻不敢多問。

狄志為說，朋友看了超火大，馬上標記這位好兄弟跟女友，跟他們討解釋，這時女友又傳了一支影片，是男方跟一夜情對象嘿咻的過程，留下一句「祝你生日快樂」，接著退出群組，眾人恍然大悟，狄志為說事後男方感到非常受傷，覺得不過是一夜情，並不該受到女友這樣的對待，還弄得人盡皆知，超級尷尬。

(中時新聞網)