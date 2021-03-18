日本人氣諧星渡邊直美，一直以圓潤身形、搞笑不做作的個性，受到許多粉絲的喜愛，未料近日卻傳出她曾被提議在東奧開幕式扮演豬的角色，事情曝光後，東奧創意總監佐佐木宏被譙爆，而渡邊直美也大器回應了。

針對被提議在東奧開幕式扮豬一事，渡邊直美透過所屬事務所吉本興業表示，因為疫情影響延期奧運，就她所知，受委託的工作已經取消，後來她便不知道東奧開幕式演出相關事情，對於媒體報導的內容和她一開始聽到的訊息不一樣，她也感到很驚訝。

而渡邊直美也透露，能理解自己作為公眾人物，體型可能會受到外界揶揄，「實際上，我覺得擁有現在的體型很幸福，我將繼續不拘於體態表達自己，也希望世界能變得更豐足，尊重每個人的個性與想法。」

東奧開幕、閉幕式負責人，同時也是廣告名導的佐佐木宏，被爆出去年3月在工作群組發起一個提案，希望用「奧林匹克」的諧音「奧林Pig」，找身材圓潤的當紅諧星渡邊直美在開幕式扮演豬並表演，還貼了很多張豬的表情符號，雖然最後被工作人員反對，提案被撤回，但事情曝光後，外界痛譙佐佐木宏歧視，而他也為了謝罪請辭活動總監。

(中時新聞網)